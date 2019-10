Intelligence: Conte, 'da nuove leve entusiasmo e freschezza a comparto'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Sono fiducioso, molto fiducioso, che siano state compiute le scelte di reclutamento migliori possibili, e che voi nuove risorse arricchirete il comparto e porterete sano entusiasmo e quella freschezza necessaria per rinnovarlo e potenziarlo ulteriormente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per il giuramento del del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, richiamando lo "spessore professionale ed etico" dell'intelligence.