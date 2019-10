La Russa: "Accordo Lega-M5S per Copasir? Mi rifiuto di crederci"

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Mi rifiuto di credere che Salvini e la Lega in generale, dopo quanto è successo, possano accordarsi con M5S sulla presidenza del Copasir, a maggior ragione visto che si tratta di un ruolo che spetta all'opposizione e noi abbiamo rifiutato ogni possibile intesa con forze di maggioranza. Mi rifiuto di pensare, d'altronde, che la Lega possa rompere patto di vicinanza con noi, così come penso che non creda alla possibilità di un nostro accordo in alcune regioni su candidati presidenti al di fuori del perimetro del centrodestra". Lo dice all'Adnkronos Ignazio La Russa (Fdi).