Riforme: Violante, 'con taglio parlamentari troppo peso a lobby'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Ridurre il numero dei parlamentari non è sbagliato, è stato già proposto in diversi progetti, ma il giudizio dipende dal contesto. Se la riduzione cade dal cielo, senza adeguare il resto del sistema, si vengono a creare problemi delicati". Lo denuncia l'ex presidente della Camera, Luciano Violante, in un'intervista alla Stampa nel giorno in cui l'Aula della Camera si appresta a dare il via libero definitivo al taglio dei parlamentari.

"Per effetto della riduzione dei seggi, ogni senatore rappresenterà 300mila elettori - rimarca Violante - tolte le grandi città, avremo collegi enormi, col risultato che gli eletti diventeranno irraggiungibili. E quanto potrà costare una campagna elettorale di queste dimensioni? Vogliamo lasciare campo libero alle lobby?".

"Il Senato ridotto a 200 membri - si chiede ancora Violante - in che modo riuscirà a mandare avanti il lavoro che oggi svolge con 315?". "Io pongo un problema, se permette, più serio: limitandoci a ridurre i parlamentari, rischiamo che nel cuore del procedimento legislativo 5-6 persone decidano per 60 milioni di italiani. Occorre rifletterci. Sono stati messi in cantiere rimedi? Non mi pare".