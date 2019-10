Prete (Unioncamere): "Sviluppo sostenibile opportunità di crescita"

Roma, 7 ott. (Labitalia) - "Uno sviluppo sostenibile non è solo una necessità dal punto di vista etico, sociale, ambientale. Ma è anche un’opportunità importante di crescita per le imprese e, più in generale, per l’intero sistema economico. Perché sostenibilità è sinonimo di competitività". E' quanto ha evidenziato il vicepresidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete, oggi a Roma in occasione dell'Eurochambres economic forum (Eef).

"In Italia - ha affermato - quasi il 25% dell’imprese industriali e terziarie ha abbracciato la green economy per superare la crisi e investire sul futuro. Queste realtà mostrano una migliore presenza sui mercati esteri, assumono di più e sono più competitive rispetto alle altre".

"Le Camere di commercio italiane - ha aggiunto Prete - insieme alle altre europee possono fare ancora molto per favorire la crescita delle imprese sotto il segno della sostenibilità".