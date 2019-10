Clima: bozza dl, 35% risorse Fondo sviluppo e coesione a ambiente

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Al Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria, "di durata quinquennale" e alla realizzazione di ulteriori misure per la tutela e la promozione ambientale, con delibera del Cipe, "sono destinate almeno il 35% delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027". E' quanto si legge nella bozza del dl che l'Adnkronos è in grado di anticipare nella quale si sottolinea che il Cipe "promuove l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure previste dal Programma strategico nazionale".