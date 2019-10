Eni: rafforza cooperazione con Mozambico per sviluppo sostenibile e decarbonizzazione

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Il ministro delle Risorse Minerarie del Mozambico Ernesto Max Tonela e l’ad di Eni Claudio Descalzi hanno firmato oggi a Maputo un Protocollo d’Intesa per la definizione di progetti in materia di sviluppo sostenibile e decarbonizzazione. La firma è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi. Il protocollo, si legge in una nota, prevede la cooperazione tra Eni e il Governo del Mozambico nella definizione di iniziative congiunte a supporto dell’Agenda di Sviluppo Sociale ed Economico del Paese.

Tali iniziative verranno definite in funzione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) delle Nazioni Unite, e i Contributi determinati a livello nazionale (Nationally Determined Contributions, NDC), sottoscritti da ogni paese nell’ambito dell’Accordo di Parigi per ridurre le emissioni a livello nazionale e adattarsi agli impatti del cambiamento climatico.

Le aree di cooperazione includono la riduzione delle emissioni, il supporto alla conservazione e gestione sostenibile delle foreste e la preservazione degli stock di carbonio, nell’ambito delle iniziative REDD+. Il primo obiettivo riguarda la protezione di 1 milione di ettari di foreste, che consentirà di avviare l’offset della futura produzione di CO2 dei progetti Eni nel Paese.