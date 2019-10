Rifiuti: emergenza Bellolampo, Cisl 'Roma nomini un commissario'

Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "C’è sempre amarezza quando si giunge a invocare l’aiuto del governo nazionale per risolvere le incompiute della politica siciliana, ma il rischio che ancora una volta a pagare siano solo i lavoratori della Rap e la città di Palermo oggi è concreto. Il Ministro dell’Ambiente Costa prenda atto del fatto che, come già accaduto in passato per Napoli e per Roma, anche la quinta di città d’Italia ha esigenza di un temporaneo commissariamento dell’impianto palermitano di Bellolampo per risolvere con urgenza l’emergenza e per realizzare settima vasca e impianti per la differenziata con iter e procedure velocizzate". Così il segretario generale Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano interviene sull'emergenza alla discarica Bellolampo di Palermo.

"E' inutile continuare a spostare la palla delle responsabilità sul campo dell’altro perché c’è solo un terreno ed è quello dei palermitani e di tutti i siciliani amareggiati di vivere in territori che sono diventati vere e proprie 'discariche a cielo aperto', stufi di pagare una Tari eccessiva e irritati nell’assistere a querelle inconcludenti tra istituzioni" afferma il sindacato.