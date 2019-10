Riforme: dubbi anche in M5S su 'taglio poltrone', per Vacca luci e ombre**

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Il taglio dei parlamentari inizia il suo iter nell'Aula di Montecitorio, domani, salvo sorprese, taglierà il traguardo dell'approvazione. Ma i dubbi, noti tra Pd e renziani, aleggiano anche nel M5S, che ha fatto della sforbiciata alle 'poltrone' uno dei suo cavalli di battaglia. A sollevare interrogativi è Gianluca Vacca, deputato M5S ed ex sottosegretario nel governo Conte Uno, in un post su Facebook in cui prova a "parlarne senza retorica".

Per Vacca si tratta di "una modifica così delicata" che non può "essere liquidata con un semplice 'Tagliamo le poltrone'. Se ne è parlato tanto in questi mesi, ma quasi sempre con argomenti retorici, di propaganda, senza affrontare i nodi più importanti", che infatti conclude il suo lungo post tralasciando "ogni commento sulla qualità del dibattito e della comunicazione di questi mesi su un cambiamento così importante per il nostro assetto istituzionale".

Per Vacca, il taglio dei parlamentari, "ha cose buone e altre forse meno buone, avrà alcune conseguenze certe e altre invece tutte da verificare". Il grillino parte dal numero dei parlamentari, dopo il taglio, rimarca, "l'Italia andrà ad occupare le ultimissime posizioni in quanto a rappresentatività democratica parlamentare (avrà in sostanza il minor numero di parlamentari in rapporto agli abitanti)". Anche se, osserva Vacca, negli anni, rispetto a oltre 70 anni fa, "al Parlamento italiano si sono aggiunti e rafforzati altri organi elettivi, il Parlamento Europeo e soprattutto i Consigli Regionali; è per questo che il numero dei parlamentari,nonostante l'aumento della popolazione, oggi sembra eccessivo, come sostenuto anche da molti altri politici in passato".