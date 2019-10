Italia Viva: Renzi, a Leopolda straordinario popolo che ha voglia di politica

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Chi verrà alla Leopolda vedrà uno straordinario popolo che ha voglia di fare politica. E fare politica significa confrontarsi sui temi almeno quanto essere populista significa parlare solo di simpatia o carattere dei leader". Lo scrive sulla sua enews settimanale Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

"È la Leopolda del decennale. Dunque ci sarà spazio per una carrellata delle proposte che sono state lanciate alla Leopolda e sono diventate leggi dello Stato. Ma soprattutto parleremo di come sarà il mondo tra dieci anni, secondo noi. Di come guardare al futuro, insomma, senza torcicollo. E ci sarà un’alluvione di idee, di proposte, di progetti. Non tutti saranno realizzati, ovvio: ma tutti saranno discussi. Questa è la forza della nostra gente".

"Mostreremo il simbolo di Italia Viva - scrive ancora Renzi - su cui tornerò nei prossimi giorni sui social. Firmeremo davanti a un notaio l’atto costitutivo del nuovo movimento. E sabato mattina faremo una cinquantina di tavoli di lavoro – come sempre – con i parlamentari di Italia Viva, ma non solo i parlamentari. Presenteremo il Piano Verde per il futuro del Paese, il Family Act, il Piano Industriale per tornare a crescere". "Per chi sarà alla Leopolda ci sarà anche la possibilità di visitare la mostra di alcune foto del nostro grandissimo Tiberio Barchielli", il fotografo ufficale di Renzi morto un anno fa: "una Leopolda senza di lui non vale. E infatti sarà con noi, comunque, non solo con il ricordo. Domenica mattina come ormai tradizione chiuderemo con gli interventi di Teresa Bellanova e con il mio".