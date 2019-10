Italia Viva: Renzi, 'quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo'

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono 'è antipatico', o 'Renzi ha un caratteraccio', o 'non sa parlare in modo simpatico alle persone'. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo. E' incredibile come il racconto di me sia spesso in qualche misura veicolato da un certo pensiero comune. Non interessa a nessuno il contenuto, ma il carattere". Così, Matteo renzi parlando ai giovani della scuola di Formazione 'Futura' a Terrasini.