Governo: Renzi, 'ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini'**

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l'accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare". Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione 'Futura' a Terrasini. "Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini", ha aggiunto tra gli applausi dei giovani.