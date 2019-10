Lega: Renzi, 'Sulla comunicazione social Salvini mi ha battuto'

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Sulla comunicazione social penso che Salvini, purtroppo, mi abbia battuto". Così Matteo Renzi parlando con i giovani della scuola di formazione 'Futura'. "Il mio errore, una volta arrivato a Palazzo Chigi è stato quello di non dare troppa attenzione ai social - dice - Se avessimo messo su una struttura come il M5S o come Matteo Salvini saremmo stati più forti. La valanga di fakenews che mi ha colpito è una valanga che ha colpito anche le persone attorno in modo pazzesco".