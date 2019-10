Russiagate: Renzi, 'testimone straordinaria correttezza Obama'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Chi accusa Obama mente, sono pronto a testimoniare in ogni tribunale del mondo rispetto alla straordinaria correttezza personale, politica, umana e morale del Presidente Barack Obama". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito del cosiddetto Russiagate.

"Chi tira in ballo Obama -ha aggiunto- lo fa per dinamiche interne alla politica americana, nel mio piccolo sono testimone che sono, in romanesco si potrebbe dire delle fregnacce, delle balle, quelle di chi vuole collegare Obama a 'sta storia. Do la disponibilità totale a testimoniare a qualsiasi sede internazionale rispetto alla serietà del Presidente Obama e al fatto che egli non mi abbia mai, mai, mai e poi mai detto alcunché delle ipotesi di cui si parla. Ho agito in sede civile in Italia contro chi sostiene che noi abbiamo avuto un ruolo in questa storia, ho chiesto un milione di dollari di danni, comunicherò ufficialmente quale sarà la destinazione di questi soldi".