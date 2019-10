Governo: Serracchiani, 'equilibrio delicato Renzi non rischi grosso'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Mi auguro che i prossimi giorni ci offrano un Renzi più composto nel suo stare in maggioranza: non basta dire 'voglio che duri' e poi prendere a botte il proprio governo per distinguersi. Matteo sa bene che questo equilibrio è delicato e che a sparare sul quartier generale si rischia grosso". Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente dell'Assemblea nazionale del Pd.

""Questo -aggiunge- è un governo che si è formato su un accordo politico fatto prima della scissione e che Renzi poi ha detto di condividere. Alle parole seguano i fatti concreti, perché l'alternativa a questa maggioranza di salvezza nazionale sono le urne e poi l'ignoto".