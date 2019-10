Manovra: Di Maio, 'basta interviste con annunci'

Terni, 6 ott. (AdnKronos) - "Non possiamo pensare che i cittadini siano bombardati ogni giorno di interviste in cui si rincorrono gli annunci e si fa a chi annuncia di più. Facciamo le cose e poi le diciamo pubblicamente, vale per tutti gli argomenti. Ora stiamo lavorando alla legge di Bilancio, scriviamola, diamo ai cittadini i soldi che meritano, tagliamo ai cittadini le tasse che meritano e dopo fate tutte le interviste che volete". Lo ha affermato il leader M5S Luigi Di Maio, parlando a Terni.