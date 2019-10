Gdo: Il Gigante rileva in Lombardia 6 negozi Superdì chiusi da un anno (2)

(AdnKronos) - Il 10 ottobre, con l’insegna ‘Il Gigante’, verrà inaugurata la struttura di Trezzano sul Naviglio dove lavoreranno 32 addetti 'ex Superdì'. Il punto vendita di Senago sarà riaperto entro fine ottobre, quello di Porto Ceresio un mese più tardi, Cesano Maderno a dicembre mentre Paderno Dugnano e Lodi tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020. "In attesa di queste date, già a fine settembre con i lavoratori abbiamo sottoscritto un contratto di assunzione e stanno già operando in altri supermercati ‘Il Gigante’ presenti in zone vicine alla loro futura collocazione definitiva".