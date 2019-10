Incidenti: frontale nel milanese, due donne gravissime

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Frontale tra due auto su una strada provinciale del milanese all'altezza di Gorgonzola. Sono tre le persone coinvolte di cui due donne, gravissime, portate d'urgenza a Legnano (Milano) e a Pavia. L'incidente è avvenuto alle 15.30: la conducente di una delle due auto, 68 anni, è in coma, mentre il passeggero con lei, un'altra donna, ha riportato diversi traumi ed è in pericolo di vita. Sull'altra auto c'era alla guida un 75enne, che non ha riportato gravi traumi.