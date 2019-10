Dazi: Bellanova, 'a Trump dico che non esportiamo merce spazzatura'**

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Trump deve sapere che noi non andiamo lì per dire 'tu metti i dazi e noi mettiamo pure i dazi', noi gli diciamo che innanzitutto è un provvedimento ingiusto e lui sta privando i suoi cittadini della qualità. Noi non esportiamo merce spazzatura, noi esportiamo cibo di altissimo livello che aiuta anche i cittadini americani a stare meglio". Lo ha detto la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, incontrando un gruppo di produttori e di agricoltori a margine della scuola di formazione 'Futura' organizzata da Davide Faraone (Italia Viva).