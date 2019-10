Milano: Sala e Colau, 'città sono nuove protagoniste politica' (2)

(AdnKronos) - Il 'metodo Milano', spiega Sala, "non deve essere replicato nelle altre città ma nel nostro Paese". Anche in Spagna la situazione non è molto diversa. "E’ una tendenza", sottolinea a sua volta Ada Colau. "Le città - spiega - sono soggetti molto protagonisti ma la governance è pensata per gli Stati Nazione. C’è una crisi del sistema di governance globale che bisogna risolvere velocemente pensando a tutti. Su queste sfide, dal cambiamento climatico alla diseguaglianza, le città adesso sono protagoniste e bisogna riconoscere il protagonismo delle città e dare il giusto spazio". L'impossibilità della sinistra di Podemos di trovare un accordo con i socialisti di Pedro Sanchez per formare un Governo in Spagna provoca "disperazione, delusione ma non possiamo deprimerci. Se no - dice Colau - non faremmo politica. Ma non ne possiamo più perché a livello di città si soffre". Perché litigano? "Non chiederlo a me, sono dei maschi", scherza la sindaca.