Milano: denunciati 9 ultras milanisti curva sud, verso il daspo per loro

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Per il derby Milan-Inter dello scorso 21 settembre, nove ultras milanisti della curva sud sono stati identificati e denunciati alla Procura. Per otto di loro, recidivi, il questore sta avviando la procedura per il Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

I nove tifosi hanno più volte acceso "artifizi pirotecnici" ed esploso numerosi petardi di notevole potenza, sia all’interno che all’esterno dello Stadio Meazza. Il materiale, spiega la questura, "avrebbe potuto causare gravi pericoli sotto il profilo della sicurezza pubblica". Gli agenti della Digos di Milano, li hanno individuati con i sistemi di videosorveglianza dell’impianto sportivo.