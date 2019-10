Droga: contrasto allo spaccio sui Navigli a Milano, sei arresti

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Sei arresti a Milano in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia locale per il contrasto allo spaccio di droga sui Navigli. Tra l'una e le quattro della scorsa notte, sull'Alzaia Naviglio Grande, i militari e i vigili hanno arrestato in flagranza di reato sei stranieri di età compresa tra i 26 ed i 33 anni. Si tratta di due gambiani, due guineani, un ivoriano e un senegalese, tutti con precedenti, trovati in possesso di 38 dosi di marijuana, per un peso di 50 grammi e la somma di 500 euro. Segnalate alla Prefettura di Milano otto persone sorprese ad acquistare lo stupefacente.