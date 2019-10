Riforme: Bonetti, 'voto a sedici anni? ok ma servono percorsi di formazione'

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Il voto ai sedici anni? Bene la misura se è accompagnata da percorsi di formazione e di incentivo all'assunzione di responsabilità alla cittadinanza". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti parlando dell'ipotesi del voto ai sedici anni. A Terrasini (Palermo) pr la scuola i formazione organizzata da Davide Faraone, dice: "Sono estremamente favorevole permettere ai giovani di assumersi una responsabilità compiuta anche di decisione rispetto al paese - dice - Se però la proposta del voto ai sedicenni è semplicemente una proposta calata lì e non è accompagnata da un percorso reale di valorizzazione nelle scuole nel contesto sociale ampio, è chiaro che rischia di essere una misura messa lì e basta. Il protagonismo giovanile deve essere giocato con estrema cura, quando lo si fa deve esser reale e non fittizio, altrimenti si fanno danni".