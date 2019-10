Trieste: Salvini, 'Cerciello dimenticato, giustizia per uomini in divisa'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Ve lo ricordate Cerciello? Con i parlamentari di sinistra che andavano a trovare il suo assassino in carcere per vedere se stava bene? Dimenticato. Giustizia per donne e uomini e divisa e guai a chi si permette di dire che però insomma...potevano stare più attenti. Ver-go-gna-te-vi". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.