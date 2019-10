Governo: Salvini, 'Conte ride e non risponde su parcelle'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Conte inizia ad essere preoccupato, ha detto 'sì il voto in Umbria è importante ma non tanto': te ne accorgerai, avvocato di te stesso e della tua poltrona. Peraltro ci sono delle interrogazioni parlamentari sul suo passato professionale, su alcune parcelle. Non risponde, non risponde, ride, dice che la gente gli vuole bene. Il tempo è galantuomo, caro avvocato di te stesso e della tua poltrona". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.