Migranti: Bonetti, 'con Salvini strumentalizzate vite umane, non accadrà mai più'

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini (Palermo), incontrando i giornalisti, a margine della scuola di formazione politica di Davide Faraone di Italia Viva.