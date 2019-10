Migranti: Bonetti, 'revisione decreto sicurezza? Percorso non può essere improvvisato''

Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Sul decreto sicurezza c'è un percorso da fare che non può essere improvvisato, certamente ci sono dei punti che vanno affrontati. Per quanto riguarda la mia parte di competenza, ci sono delle indicazioni che arrivano anche dall'Europa e dal Presidente della Repubblica che affronteremo". Lo ha detto la ministra Elena Bonetti rispondendo ai giornalisti che a Terrasini (Palermo), dove partecipa alla scuola di formazione politica 'Futura', le chiedono cosa farà questo governo con il decreto sicurezza. "E' chiaro che le cose vanno fatte con estrema intelligenza per evitare un'ulteriore azione demagogica, perché se è stato sbagliato il tema demagogico prima sarebbe stato rispondere con demagogia. Rispondiamo con una politica seria" dice.