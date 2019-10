Trieste: Salvini, 'giustizia si occupi di delinquenti non di Forze Ordine'

Rooma, 5 ott. (AdnKronos) - "Serve che la giustizia faccia il suo, invece di indagare o in alcuni casi perseguitare donne e uomini in divisa si occupi dei delinquenti e di mettere per anni, anni e anni fuori dalla circolazione quelli che sono delinquenti veri". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.