Trieste: Bonetti, 'non deve più accadere, evitare strumentalizzazioni'

Terrasini (Palermo), 5 ott. AdnKronos) - "E' stato un fatto che ci ha colpito in modo profondo, è evidente che se due giovani servitori dello Stato vengono uccisi è una cosa molto grave che chiede innanzitutto profondo cordoglio per le loro famiglie e per la polizia. Si devono mettere in atto tutte le misure affinché tutto questo non accada, senza alcuna strumentalizzazione, nel rispetto della loro vita". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini (Palermo) parlando del duplice omicidio di ieri dei poliziotti a Trieste.