Enel: Fondazione Centri Studi riconosciuta Best Organization Brand al Charge Award (2)

Brexit, Ue chiede a Johnson modifica proposta entro 11 ottobre

Londra, 4 ott. (askanews) - Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea ha segnalato che ci sono alcuni aspetti problematici nella proposta britannica per superare il backstop (il protocollo per evitare la creazione di un confine fisico in Iranda del Nord dopo la Brexit). Bruxelles ha concesso una settimana di tempo al premier britannico Boris Johnson per modificare la sua ultima ...