Finanza: Consob ordina oscuramento altri 4 siti web, offrono abusivamente servizi

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - La Consob ordina l'oscuramento di altri quattro siti web che offrono abusivamente servizi finanzari. L'Autorità, si legge in una nota, si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal "decreto crescita", in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito l’elenco delle società e dei siti “Pro Star” (www.goldencfd.com); Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments); Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com); Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com).

"Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni", precisa la Consob.