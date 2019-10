Migranti: vescovo Bedford-Strohm, 'grande rispetto per Carola, ha agito per necessità'

Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Io provo grande rispetto per Carola Rackete e per le persone come lei che salvano la gente in mare". Così, all'Adnkronos, il vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm che oggi ha ricevuto a Palermo la cittadinanza onoraria. Parlando di quanto accaduto lo scorso fine giugno a Lampedusa, quando il capitano Carola Rackete era entrata in porto con la nave Sea watch, con a bordo 42 migranti, nonostante il divieto di ingresso, il vescovo ha detto: "E' stata una decisione presa per una emergenza. Non è possibile che persone, dopo il salvataggio in mare, siano costrette a restare per altre due settimane a bordo. Io do tutto il mio appoggio alle persone che salvano donne, uomini e bambini in mare".

E lancia "con forza" un accorato appello agli Stati europei: "Chiedo all'Europa di prendersi la responsabilità e di non restare a guardare persone inermi che affogano in mare".