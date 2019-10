Eni: gas e luce presenta nuove soluzioni di ricarica per mobilità elettrica (2)

(AdnKronos) - "Senza dubbio la mobilità elettrica - commenta Alberto Chiarini - sarà una componente fondamentale della mobilità sostenibile e in Eni gas e luce ci stiamo già preparando al futuro. Andiamo sempre di più verso una cultura e un’educazione che puntano all’efficienza dei consumi energetici. In Eni gas e luce vogliamo accompagnare i clienti in questo percorso di cambiamento offrendo loro servizi e soluzioni complete per la casa, per i condomìni e ora anche per la mobilità elettrica, supportandoli nel fare un uso più consapevole dell’energia".

In quest’occasione, l’Amministratore Delegato di Eni gas e luce, ha anche annunciato l’apertura di tre nuovi negozi di proprietà in Veneto. L’azienda sarà infatti presente con i suoi Flagship Store a Treviso e Padova a partire da inizio novembre 2019 e successivamente, a partire da fine novembre, a Vicenza. A queste aperture, si aggiungerà lo sviluppo della rete in franchising di negozi a marchio Energy Store Eni in Veneto.

Eni gas e luce è presente a CI.TE. MO. S con uno stand presso la Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori a Vicenza in cui sarà possibile scoprire le nuove soluzioni dedicate alla mobilità elettrica, sia business sia per privati, oltre alle offerte di gas e luce per la casa.