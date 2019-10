Whirlpool: Landini, ‘serve trattativa vera, qualsiasi azienda chiusa è persa’

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Riaprire trattativa vera". Così Maurizio Landini, segretario generale Cgil, in prima linea al corteo Whirlpool organizzato oggi a Roma in merito all'ipotesi di chiusura del sito di Napoli avanzata dall’azienda americana. "È necessario che la multinazionale prenda atto che le decisioni che ha preso siano sospese. Non si può parlare né di chiusure né di licenziamenti", spiega Landini sottolineando come "qualsiasi azienda che si chiude è persa per sempre", soprattutto nell’area di Napoli e del Mezzogiorno che, precisa il segretario generale Cgil, "non devono pagare un prezzo che non ha bisogno di pagare".

Rispetto a una multinazionale come Whirlpool che ha comprato Indesit, spiega Landini, "non vediamo ragioni di mercato per quello che sta succedendo che portino a un disimpegno della Whirlpool nel nostro paese". Questo tema, prosegue, "deve diventare oggetto della discussione al tavolo".