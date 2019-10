Manovra: Meloni, 'ci batteremo contro ennesima stangata a famiglie'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Famiglie tradite dal governo rossogiallo. Conte, Di Maio e Renzi avevano promesso di volerle aiutare ma ora stanno immaginando di considerarle alla stregua di imprese, trasformando le famiglie in 'sostituti d'imposta' per colf, badanti e babysitter. Una folle idea che avrebbe un effetto devastante: scaricare sulle famiglie italiane una montagna di adempimenti burocratici e responsabilità civili e penali. Un incubo. Fratelli d'Italia dice no a questa ennesima stangata e ci batteremo in Parlamento per scongiurarla". Lo afferma Girogia Meloni presidente del partito.

"La proposta di Fdi -aggiunge- è diametralmente opposta e prevede la deducibilità del lavoro domestico. Le famiglie vanno aiutate e sostenute, non massacrate".