Moda: Palermo, via Libertà si trasforma in passerella per un giorno

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani e mille metri quadri a disposizione. E' 'Viale della Libertà Fashion Show', la sfilata di moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo di Palermo in una grande passerella pronta ad ospitare capi di alta moda. Dalle 19.30 alle 21, da piazza Croci a via Siracusa, la corsia centrale di via Libertà ospiterà, per la seconda volta quest’anno (il primo evento nel mese di giugno), un evento unico nel suo genere. La sfilata, patrocinata dalla presidenza del Consiglio comunale di Palermo, è organizzata da Antonello Blandi comunicazione, direttore artistico Luca Lo Bosco con #LLB Team. La regia moda è di Roberto Capone e a presentare l’evento ci sarà Ottavio Amato.

L’ingresso - a partire dalle 18.30 - è ad inviti ma tutti, dai bordi della strada, avranno la possibilità di assistere alla sfilata che sarà anche trasmessa in diretta streaming su Feel Rouge Tv, sulla pagina Facebook Luca Lo Bosco e su Instragam LLB Team. 'Viale della Libertà Fashion Show' entrerà nel vivo già domani pomeriggio: alle 18.30, alla Cuba di villa Sperlinga si terrà l'unico casting dell’anno di LLB TEAM in collaborazione con Scalia Group e alle 19 ci sarà la conferenza stampa alla quale parteciperanno, oltre agli organizzatori e tutte le modelle, le Sorelle Gori proprietarie del marchio Braccialini e i titolari dell'Azienda Pesavento gioielli.