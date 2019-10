Blutec: Fim, mettere in sicurezza occupazione e siti industriali

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Serve mettere in sicurezza l'occupazione e i siti industriali". Ad affermarlo in una nota è il coordinatore nazionale Fim Cisl automotive Raffaele Apetino dopo l'incontro di oggi al ministero dello Sviluppo Economico. Durante l'incontro, rileva, "ci è stato comunicato che sarà presentata a breve la richiesta di amministrazione straordinaria per mettere in sicurezza i siti industriali e salvaguardare l’occupazione di tutto il gruppo Blutec".

Nel breve periodo, sottolinea Apetino, "è prevista l’attivazione dell’affitto d’impresa per 6 mesi per l’attività di Ingegneria Italia nei siti di Atessa (Ch) e Tito Scalo (Pz), che dovrebbe mettere in sicurezza l’attività produttiva l’occupazione per la totalità dei lavoratori. Ci è stato inoltre assicurato che entro il mese di ottobre si completerà iter di approvazione per la copertura della Cigs del sito di Termini Imerese relative al periodo pregresso 2017-2018 e per il 2019".