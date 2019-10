G8: intellettuali in difesa black bloc Vecchi, 'condanna sproporzionata, va liberato' (2)

(AdnKronos) - Ora, spiega Tessier, "non c'è alcuna udienza fissata perché siamo in attesa che le autorità italiane forniscano il complemento di informazione richiesto". Intanto, aggiunge l'avvocato, "abbiamo già ottenuto la prova che la pena relativa alle violenze a Milano a marzo del 2006 (4 anni di reclusione) era stata già scontata e che l'invio del mandato d'arresto europeo era posteriore".

Il Comitato di sostegno a Vincenzo Vecchi, sottolinea Laurence Petit, "sostiene dall'inizio che questi due mandati di arresti europei sono ingiusti. Per i fatti di Milano poi Vecchi ha già scontato la sua pena e il mandato d'arresto europeo in questo caso non tiene in considerazione la sentenza della Corte di Cassazione". Per Petit la condanna di Vecchi comunque "totalmente sproporzionata rispetto ai fatti rimproverati. Chiediamo alla Corte che vengano considerati irricevibili i due mandati e che Vincenzo Vecchi venga liberato".

Vecchi, rileva Petit, "si è inserito perfettamente nella comunità locale. In questi anni a Rochefort-en-Terre ha partecipato a molte iniziative e anche ad iniziative di beneficenza. Ha trovato il suo posto". Comunque, Petit, che precisa che il Comitato, che conta circa 150 persone, "è totalmente apolitico", sottolinea che Vecchi "non ha informato nessuno della sua situazione e sicuramente ha fatto bene a non farlo".