Pd: parte 'Per Amore dell’Italia', da oggi 1000 banchetti in tutto il Paese

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "‘Per Amore dell’Italia’: è questo il titolo della mobilitazione del Partito democratico che torna nelle piazze e nelle strade del nostro Paese per aprire le porte a tutti coloro che hanno voglia di cambiare, a chi sceglie il Pd per contribuire e partecipare con entusiasmo, passione, ma anche con idee e proposte". Si legge in una nota del Pd.

"Dal 3 al 6 ottobre, in tutta Italia, saranno allestiti oltre 1000 banchetti dove potersi iscrivere al Partito democratico o rinnovare la tessera, aderire alla Conferenza delle donne, partecipare a iniziative e incontri per confrontarsi, raccogliere idee e suggerimenti sulle proposte che il Pd ha portato al Governo. Più di 5000 i volontari impegnati a preparare e gestire queste 4 giornate di mobilitazione e partecipazione, sulla scia della campagna di ascolto e confronto che il segretario Zingaretti ha voluto fortemente".

"Tanti i parlamentari, amministratori e dirigenti Dem che hanno dato la propria disponibilità per presenziare ai 1000 banchetti allestiti in tutto il Paese", si conclude.