Sicilia: da 8 ottobre attivo Numero unico emergenza (2)

(AdnKronos) - A completare l'efficienza del Nue sarà l'app 'Where are u' che consente di effettuare una chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della Cur dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema gps del telefono. L’app permette l’utilizzo del Servizio Nue anche da parte dei soggetti ipoudenti e consente la chiamata muta con localizzazione di chi è in difficoltà. "E' una best practice di cui andiamo fieri - ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - In particolare la Centrale di Catania che assiste la Sicilia orientale è tra le più performanti a livello nazionale sui tempi di risposta. Esperienze come questa ci lasciano affermare che non siamo secondi a nessuno".

Alla Prefettura il compito di coordinare tutte le componenti coinvolte, nonché l'analisi delle performance per "garantire la sempre migliore funzionalità del sistema". Con questo obiettivo, il prefetto De Miro ha già istituito un gruppo di monitoraggio che "fungerà da cabina di regia per la periodica attività di analisi delle attività svolte a livello provinciale delle componenti coinvolte nell’intera area Sicilia occidentale, con competenza quindi anche sulle attività svolte nelle province di Agrigento e Trapani".