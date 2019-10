Consip: Lotti, 'mio nome in 2600 articoli, ho tentato fermare tsunami con ombrello'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "La mattina del 23 dicembre 2016 - ho letto la prima pagina del Fatto Quotidiano: il titolo d’apertura era 'Indagato Lotti'. È così che ho scoperto di essere indagato, leggendo un giornale". Lo scrive Luca Lottu Fb.

"Non ho mai ricevuto l’avviso di garanzia, perché chiesi immediatamente di essere ascoltato dagli inquirenti. Da quella mattina sono passati oltre mille giorni: 1014 per l’esattezza. In questo lungo periodo il mio nome legato all'inchiesta Consip è stato tirato in ballo in oltre 2600 articoli sui giornali italiani (cui vanno aggiunti migliaia di lanci d’agenzie di stampa e un numero incalcolabile di servizi televisivi)".

"Sempre nello stesso periodo io ho rilasciato solo tre dichiarazioni, per confermare la mia innocenza e la mia fiducia nella giustizia: da un punto di vista della comunicazione è come tentare di fermare uno tsunami con l’ombrello. Ma da parte mia, sia chiaro, non c’è rabbia o rancore per nessuno, neanche verso chi si è divertito a sbattere 'il mostro in prima pagina' senza assumersi nessuna responsabilità", conclude.