Manovra: Conte, 'ogni euro tolto a evasione andrà a riduzione tasse'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Se tutti pagano le tasse, tutti potranno pagarne meno. È questo il senso del patto economico e sociale che intendiamo stipulare con i cittadini. Ogni euro sottratto all’evasione fiscale sarà un euro destinato alla riduzione delle tasse per cittadini e imprese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda a Milano.

"Il successo" del cosiddetto 'patto con gli italiani' ideato a caldeggiato dal presidente del Consiglio, "passa per una nuova visione del Paese, di cui il nostro governo deve dare il primo esempio. Vinceremo la sfida se agiremo come una collettività unita da forti valori comuni e non come una somma di egoismi. L’azione politica non deve essere una lotta per l’appropriazione di risorse nell’immediato, ma un progetto riformatore per il futuro".