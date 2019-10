Mafia: Di Pietro, 'alla camera ardente di Falcone incontrai Borsellino che mi disse di fare presto'

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Il giorno in cui c'era la camera ardente di Giovanni Falcone al Palazzo di giustizia incontrai Paolo con Borsellino e parlammo degli stessi argomenti affrontati con Falcone e rimanemmo che ne avremmo dovuto riparlare. Borsellino mi disse 'Bisogna fare presto', parlandomi della necessità di un coordinamento delle indagini sul territorio nazionale. Come sapete questo non fu possibile. E dopo la sua morte compresi meglio la diffusione del sistema, continuai a indagare e arrivò una segnalazione del Ros su un possibile attentato contro di me".