Governo: Conte, Italia ha riacquistato fiducia in Ue, 'dote' è calo spread

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo riacquistato fiducia sul piano internazionale e in particolare in Europa. La prima prova di questo ritrovato prestigio è l’importante gabinetto assegnato all’Italia, degnamente ricoperto da una personalità di primissimo rilievo come Paolo Gentiloni. Il contributo dell’Italia può rinnovare e rivitalizzare l’Unione, e questo nuovo metodo produce già oggi importanti risultati. La 'dote' che abbiamo ottenuto dalla riduzione dello spread ne è un esempio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda, al Teatro alla Scala di Milano.

"In base ai dati contenuti nella Nota di aggiornamento al Def, la discesa dei rendimenti sui titoli di Stato ci consente di risparmiare quasi 18 miliardi di euro da qui al 2022 - illustra il premier - Sono risorse che reinvestiremo abbattendo il carico fiscale, riducendo il cuneo fiscale e contributivo che grava sui lavoratori, e per gli investimenti pubblici nelle infrastrutture. Inoltre, una nuova sensibilità si manifesta a livello europeo verso un utilizzo più espansivo della politica di bilancio, per contrastare il rallentamento economico in atto".