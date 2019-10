Mafia: Di Pietro, 'Falcone mi disse di controllare gli appalti in Sicilia'**

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Prima della strage di Capaci, nella primavera del 1992, in pieno periodo di tangentopoli, "Falcone mi disse: 'Guarda negli appalti in Sicilia'. E ricordo che il giorno del funerale di Falcone, ne parlai con Paolo Borsellino. Che mi disse 'Bisogna fare presto'. Era un riferimento a coordinare le indagini sul territorio nazionale". Così Antonio Di Pietro proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia. "Falcone fu il mio maestro nel campo delle rogatorie - prosegue Di Pietro - mi disse di controllare gli appalti in Sicilia. L'indicazione era quella capire se alcune imprese del Nord si fossero costituite in associazioni temporanee di imprese con imprenditori siciliani per l'aggiudicazione di lavori nell'isola".