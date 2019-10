Def: Coldiretti Treviso, bene inserimento etichetta origine alimenti

Treviso, 3 ott. (AdnKronos) - “Grande soddisfazione e grande prova di responsabilità di una Coldiretti capace di dare valore al proprio patto con i consumatori”. Questo il commento di Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso in riferimento alla notizia che la trasparenza sugli alimenti entra nella Nota di aggiornamento del Def approvata dal Governo con l’obiettivo di “rafforzare l’etichettatura d’origine dei prodotti attraverso un lavoro costante in sede europea e nazionale”.

Coldiretti Treviso, sottolinea il proprio apprezzamento per il rispetto dell’impegno assunto dal premier Giuseppe Conte con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Villaggio Contadino, che ora deve tradursi nei decreti applicativi: “Di fronte all’atteggiamento incerto e contradditorio dell’Unione Europea che obbliga ad indicare l’etichetta per la carne fresca, ma non per quella trasformata in salumi, per la frutta fresca, ma non per i succhi, per il miele ma non per lo zucchero, l’Italia, che è leader europeo nella trasparenza e nella qualità, ha il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari comunitarie” ha sottolineato Polegato replicando le parole del presidente Ettore Prandini nel precisare che “in un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti”.