Usa: Salvini, 'se Conte usa Servizi come dépendance deve spiegare'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Se il presidente del Consiglio usava e continua ad usare tuttora i Servizi segreti come una sua dependance, come dei suoi portatori di acqua e di bevande, spieghi al popolo italiano perchè e per come, se qualcuno ha pagato qualcosa o se qualcuno ha qualcosa da nascondere". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di 'Agorà', su Raitre, a proposito della richiesta rivolta al premier, Giuseppe Conte, di riferire al Copasir su contatti che sarebbero avvenuti tra i Servizi segreti italiani ed esponenti dell'amministrazione statunitense.