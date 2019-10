Dazi: Carfagna, 'riaprire dialogo per evitare pericolosa escalation'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - “Sarebbe un danno per tutti intraprendere una guerra dei dazi tra Stati Uniti e Unione europea, a maggior ragione in una fase in cui l’economia subisce un nuovo rallentamento. Spero che l’Amministrazione americana raccolga l’invito della Commissaria Malmstroem a trovare una soluzione condivisa che eviti l’avvio di una pericolosa escalation di reciproche sanzioni”. Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“In gioco c’è sicuramente la capacità per i prodotti del made in Italy di continuare a trovare negli Usa un mercato che li apprezza e li acquista a costi sostenibili. Ma c’è di più - prosegue l'esponente azzurra -: una guerra commerciale finirebbe inevitabilmente per indebolire i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico, in un’epoca in cui la concorrenza economica e politica di altre potenze, come Russia e Cina, si fa sempre più forte”.

“Solo il dialogo può evitare di innescare tensioni controproducenti, chiudendo questa triste vicenda e rinnovando una partnership politica e commerciale dalla quale né l’Europa, né gli Usa possono prescindere”, conclude Carfagna.