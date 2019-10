Ambiente: Conte, 'decarbonizzazione nel 2025, contrario a differire'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Il programma della decarbonizzazione è fissato al 2025, non ho preso assolutamente impegni di differire questa scadenza. Questo è un governo verde, che ha progettato nel suo Dna un green new deal, abbiamo un piano energia e clima e delle interlocuzione con le istituzioni europee e c'è un chiaro progetto di decarbonizzazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo a Cagliari.

"Noi dobbiamo lavorare per la transizione energetica, investire sulle energie rinnovabili, se e nel caso creare dei piccoli depositi a supporto delle zone industriali di gas liquefatto e naturale. Non vedo con favore - ha ribadito il presidente del Consiglio - il differimento del termine per la decarbonizzazione".