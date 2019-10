Padova: Ciambetti, 'Rom minacciano bambini alle elementari, è gravissimo'

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - “Due rom, una donna di 25 anni e un uomo di 49 sono entrati nella scuola primaria Dante alighieri di San Giorgio in Bosco durante la ricreazione urlando e minacciando alcuni bambini. C’è poco da aggiungere, c’è poco da commentare: forse rientra nella cultura di queste persone farsi giustizia da sé arrivando anche a intimidire bambini delle scuole elementari”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto ha commentato così “il grave episodio che ha segnato l’inizio dell’anno scolastico a San Giorgio in Bosco: la vera lezione che questi bambini hanno dovuto subire - ha spiegato Ciambetti - è che ci sono dei violenti che non hanno alcun pudore nell’esibire la loro arroganza nella convinzione di essere liberi di fare ciò che vogliono".

"Questa traumatica lezione deve trovare uno sbocco positivo in un pronto pronunciamento della Giustizia, affinché anche i più piccoli possano essere sicuri della supremazia del Diritto sulla violenza. Purtroppo non credo sarò facile superare il trauma di questa vicenda, che per altro segna una escalation e testimonia la difficilissima e precaria convivenza con chiunque si fa beffe della nostra cultura e delle nostre leggi. Il problema che è emerso a Padova è gravissimo”, conclude.