Autonomia: Bond (Fi), 'Regioni che trainano Italia hanno bisogno di risposte'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - “Questa mattina in commissione parlamentare per le Questioni regionali il ministro Boccia ha dato subito un messaggio chiaro: non intende proseguire sulla strada intrapresa dal precedente governo e dal ministro Stefani. In sostanza, si è già chiusa la porta alle Regioni circa la richiesta di materie di competenza esclusiva in capo alle autonomie”. Lo afferma Dario Bond, deputato di Forza Italia.

“Si fa un ragionamento di livelli essenziali di prestazioni uguali per tutte le Regioni, si immagina una cornice unica in cui inserire il tema dell’autonomia, dimenticando che quelle realtà in cui si sono svolti i referendum -aggiunge l'esponente azzurro- rappresentano la locomotiva dell’Italia dal punto di vista economico e sanitario. Teoricamente è giusto porre tutti sullo stesso livello, ma sotto l’aspetto pratico sarebbe opportuno dare subito risposte a quelle Regioni che trainano il Paese. Il governo deve capire che queste Regioni hanno bisogno di risposte immediate e far finta di nulla diventa un problema per l’intera Italia”.